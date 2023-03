Лопырева: «Месси – самый гениальный игрок. Погба и Неймар – очень стильные. Пелле – самый красивый»

Российская модель, телеведущая и посол чемпионата мира Виктория Лопырева рассказала, кто из футболистов ей нравится больше всего.

«Если говорить о моем любимом игроке во всем мире, я думаю, это Лионель Месси.

Конечно, это всегда борьба – Месси или Роналду. У меня есть собственное мнение на этот счет, и я уважаю их обоих.

Мне очень нравится Неймар, потому что это удивительная личность. Он прекрасный парень. Но если вы имеете в виду футбольные качества, если говорите о гениальности, то думаю, что это Месси.

Если вы спрашиваете о моем любимом игроке в «Манчестер Юнайтед», то это Погба. Поль очень впечатляет своим стилем. Думаю, я включу его в первую тройку. Неймар – он умеет одеваться. Он очень стильная особа, мне это нравится. У него своя индивидуальность.

Криштиану, думаю, слишком прост. Может быть, кто-то из итальянского футбола. Грациано Пелле очень красив. В этом году я, он и его красивая подруга вместе отпраздновали Новый год. Ее также зовут Виктория, Вики.

Во время Евро-2016 в своем твиттере я создал награду под названием «Simpa of the Day». «Simpa» – это что-то на манер итальянского слова «simpatico», самый красивый в этот день. Ежедневно я выбирал одного игрока, которого награждала «Simpa of the Day». И Грациано выигрывал каждый раз, когда играл.

Российские СМИ дразнили меня по этому поводу. Он был «Симпой Евро-2016». Он очень красивый. Грациано также выиграет эту награду на чемпионате мира-2018, несмотря на то, что он и сборная Италии не будут там участвовать», – сказала Лопырева.