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  • Лопырева: «Месси – самый гениальный игрок. Погба и Неймар – очень стильные. Пелле – самый красивый»

Лопырева: «Месси – самый гениальный игрок. Погба и Неймар – очень стильные. Пелле – самый красивый»

22 мая 2018, 18:24
22

Российская модель, телеведущая и посол чемпионата мира Виктория Лопырева рассказала, кто из футболистов ей нравится больше всего.

«Если говорить о моем любимом игроке во всем мире, я думаю, это Лионель Месси.

Конечно, это всегда борьба – Месси или Роналду. У меня есть собственное мнение на этот счет, и я уважаю их обоих.

Мне очень нравится Неймар, потому что это удивительная личность. Он прекрасный парень. Но если вы имеете в виду футбольные качества, если говорите о гениальности, то думаю, что это Месси.

Если вы спрашиваете о моем любимом игроке в «Манчестер Юнайтед», то это Погба. Поль очень впечатляет своим стилем. Думаю, я включу его в первую тройку. Неймар – он умеет одеваться. Он очень стильная особа, мне это нравится. У него своя индивидуальность.

Криштиану, думаю, слишком прост. Может быть, кто-то из итальянского футбола. Грациано Пелле очень красив. В этом году я, он и его красивая подруга вместе отпраздновали Новый год. Ее также зовут Виктория, Вики.

Во время Евро-2016 в своем твиттере я создал награду под названием «Simpa of the Day». «Simpa» – это что-то на манер итальянского слова «simpatico», самый красивый в этот день. Ежедневно я выбирал одного игрока, которого награждала «Simpa of the Day». И Грациано выигрывал каждый раз, когда играл.

Российские СМИ дразнили меня по этому поводу. Он был «Симпой Евро-2016». Он очень красивый. Грациано также выиграет эту награду на чемпионате мира-2018, несмотря на то, что он и сборная Италии не будут там участвовать», – сказала Лопырева.

Источник: Goal.com
Чемпионат мира Италия Аргентина Франция Бразилия Месси Лионель Пелле Грациано Неймар Погба Поль
Комментарии (22)
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MU-fanatic
1527003615
а ты тупая шалашовка...
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subbotaspartak
1527003891
На футбольном сайте флюхи высшего полёта, Болелы в пролёте.
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krg-kz
1527004104
О боги, как же это все тупо...
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Полная Канистра
1527004141
кончайте сюда базарную бабу впихивать она нам вообще не интересна
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vshter76
1527004180
оппа, я зашел на сайт кууулгёлз
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awko38
1527005643
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
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777+
1527007143
Как будто знает о футболе что-то, - Сказала Вика - насмешила кур! Танцуй и пой, или крути красивой попой - Твоя профессия - гламур!
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OfaZavr
1527007260
ее мнение невероятно ценно)) как бы мы обошлись без него даже не представляю))
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erma
1527008828
Плохо, что Лопырева не вручает Золотой мяч. А то бы Смолову достался.
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Урия Гип
1527015159
А что думает Бузова?
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