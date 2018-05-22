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    Лопырева: «Месси – самый гениальный игрок. Погба и Неймар – очень стильные. Пелле – самый красивый»

    Российская модель, телеведущая и посол чемпионата мира Виктория Лопырева рассказала, кто из футболистов ей нравится больше всего.

    «Если говорить о моем любимом игроке во всем мире, я думаю, это Лионель Месси.

    Конечно, это всегда борьба – Месси или Роналду. У меня есть собственное мнение на этот счет, и я уважаю их обоих.

    Мне очень нравится Неймар, потому что это удивительная личность. Он прекрасный парень. Но если вы имеете в виду футбольные качества, если говорите о гениальности, то думаю, что это Месси.

    Если вы спрашиваете о моем любимом игроке в «Манчестер Юнайтед», то это Погба. Поль очень впечатляет своим стилем. Думаю, я включу его в первую тройку. Неймар – он умеет одеваться. Он очень стильная особа, мне это нравится. У него своя индивидуальность.

    Криштиану, думаю, слишком прост. Может быть, кто-то из итальянского футбола. Грациано Пелле очень красив. В этом году я, он и его красивая подруга вместе отпраздновали Новый год. Ее также зовут Виктория, Вики.

    Во время Евро-2016 в своем твиттере я создал награду под названием «Simpa of the Day». «Simpa» – это что-то на манер итальянского слова «simpatico», самый красивый в этот день. Ежедневно я выбирал одного игрока, которого награждала «Simpa of the Day». И Грациано выигрывал каждый раз, когда играл.

    Российские СМИ дразнили меня по этому поводу. Он был «Симпой Евро-2016». Он очень красивый. Грациано также выиграет эту награду на чемпионате мира-2018, несмотря на то, что он и сборная Италии не будут там участвовать», – сказала Лопырева.

    Источник: Goal.com

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    22.05.2018 18:24
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 24 мая 2018, 00:46

      Какое ещё интервью ожидать от человека который спит с Басковым, как Смолов заиграл после этой курицы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 18:43

      Тема "околофутбольная".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 22 мая 2018, 21:52

      А что думает Бузова?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > Урия Гип 23 мая 2018, 00:27

      она думает что мало половин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Lakhamu 22 мая 2018, 20:11

      Лопырёву вместо Уткина !!! будем в шоколаде 8)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 22 мая 2018, 20:07

      Плохо, что Лопырева не вручает Золотой мяч. А то бы Смолову достался.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      seva81 > erma 22 мая 2018, 20:55

      Это вряд ли.Думаю у Грациано Пелле больше шансов...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 22 мая 2018, 20:05

      Хе-хе...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 22 мая 2018, 19:53

      Пусть болтает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 19:41

      ее мнение невероятно ценно)) как бы мы обошлись без него даже не представляю))

      7
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      Рейтинг: +1501

      777+ 22 мая 2018, 19:39

      Как будто знает о футболе что-то, -
      Сказала Вика - насмешила кур!
      Танцуй и пой, или крути красивой попой -
      Твоя профессия - гламур!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 мая 2018, 19:27

      хэштэг лопарёвападшаясмоловсиськипозарился был уже?

      блин.((был..

      -1
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