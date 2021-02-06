Пелле стал игроком «Пармы». Им интересовались «Ювентус» и «Интер»

«Парма» объявила о подписании контракта с нападающим Грациано Пелле.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное до 30 июня 2021 года.
35-летний футболист был свободным агентом после ухода из «Шаньдун Лунен», поэтому достался итальянскому клубу бесплатно.
- Пелле уже выступал за «Парму» с 2011 по 2013 год.
- В его активе девять голов в 20 матчах за сборную Италии.
- Месяц назад сообщалось, что на форварда претендуют «Ювентус» и «Интер».
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Источник: Официальный сайт «Пармы»