Пелле: «На Евро-2016 я приехал как никто и уеду никем»

Нападающий сборной Италии Грациано Пелле после матча 1/4 финала Евро-2016 против Германии (1:1; 5:6 по пенальти) поделился эмоциями от вылета своей национальной команды.

«Сейчас мне просто грустно, и я хотел бы извиниться перед всей Италией. Если бы я забил послематчевый пенальти, то мог бы войти в историю, но вместо этого... На Евро-2016 я приехал как никто и уеду никем. Правда, после окончания матча ко мне подошел Мануэль Нойер и сказал, что я большой игрок», – рассказал Пелле.