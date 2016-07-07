Германия - Италия

И, всё-таки, справедливость восторжествовала!
|
|29 марта, вторник
|21:45
|Германия
|4:1
|Италия
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Германия
|3
|2
|1
|0
|3:0
|+3
|7
|2.
|Польша
|3
|2
|1
|0
|2:0
|+2
|7
|3.
|Северная Ирландия
|3
|1
|0
|2
|2:2
|0
|3
|4.
|Украина
|3
|0
|0
|3
|0:5
|-5
|0
ККРРРРАААААСААААААВЦЫЫЫЫЫ!!!!!!
ставка прошла
Похоже немцы дожмут, хотя болею за итальянцев (
Ну привезите ещё один хули,давайте
Бляхотел уже ещё раз отругать а н нет , сами исправились
Есть люди кого хлебом не корми дай сравнить кого с кем , в этом плане фашисты щас тайм провели такой что с какой там Баварией боруссией их сравнивать , даже и близко нет если и близко к кому то где то между Вердером и дармштадтом.
Хрюн зачем руки то что корпус нельзя поставить было