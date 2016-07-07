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Судьи
Главный судья:
Виктор Кашшаи (Будапешт)
Материалы

Германия - Италия

02.07.2016, Суббота, 22:00 мск Бордо, стадион Матмут-Атлантик Трансляция: Первый канал Чемпионат Европы, 1/4 финала Германия - Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2016

29 марта, вторник 21:45 Германия 4:1 Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

15 ноября, пятница 23:45 Италия 1:1 Германия
Чемпионат Европы 2012
Групповой раунд, 1/2 финала
28 июня, четверг 22:45 Германия 1:2 Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 февраля, среда 22:45 Германия 1:1 Италия
Чемпионат мира 2006
1/2 финала
4 июля, вторник 23:00 Германия 0:2 Италия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 3 2 1 0 3:0 +3 7
2. Польша 3 2 1 0 2:0 +2 7
3. Северная Ирландия 3 1 0 2 2:2 0 3
4. Украина 3 0 0 3 0:5 -5 0
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    Рейтинг: +487

    Андреич 3 июля 2016, 00:52

    И, всё-таки, справедливость восторжествовала!

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    Рейтинг: +58

    Partyzzzan 3 июля 2016, 00:51

    ККРРРРАААААСААААААВЦЫЫЫЫЫ!!!!!!

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    Рейтинг: +45

    ск122 3 июля 2016, 00:07

    ставка прошла

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    Рейтинг: +43

    SERGEI.S71 2 июля 2016, 23:56

    Похоже немцы дожмут, хотя болею за итальянцев (

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    Рейтинг: +77

    Mary Jane 2 июля 2016, 23:56

    Всё, очередная моя ставка не прошла. Я ставила на победу Италии в основное время... Посмотрим, чем всё закончится...

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    Рейтинг: +1237

    Semargl18 2 июля 2016, 23:42

    я ставил на ничью в основное.. будьте любезны оформите..

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 2 июля 2016, 23:40

    Ну привезите ещё один хули,давайте

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 2 июля 2016, 23:35

    Бляхотел уже ещё раз отругать а н нет , сами исправились

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 2 июля 2016, 23:11

    Есть люди кого хлебом не корми дай сравнить кого с кем , в этом плане фашисты щас тайм провели такой что с какой там Баварией боруссией их сравнивать , даже и близко нет если и близко к кому то где то между Вердером и дармштадтом.

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 2 июля 2016, 22:32

    Хрюн зачем руки то что корпус нельзя поставить было

    -1
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