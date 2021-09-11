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Саутгемптон - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Хэм: обзор матча 11 сентября 2021
Саутгемптон
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Хэм
90'
+5
Вторая желтая
М. Антонио
Желтая карточка
М. Салису
90'
+2
83'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Боуэн
73'
Желтая карточка
Д. Райс
Замена
А. Броя
️️️️
А. Армстронг
73'
71'
Желтая карточка
М. Антонио
Желтая карточка
Д. Стивенс
71'
63'
Замена
Н. Влашич
️️️️
С. Бенрахма
Замена
И. Диалло
️️️️
О. Ромеу
53'
Желтая карточка
О. Ромеу
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Нейтан Телла
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-2-3-1
29
МакКарти
15
Перро
5
Стивенс
22
Салису
2
Ливраменто
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
12
Дженепо
27
Редмонд
10
Эльюнусси
10
Армстронг
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
15
Доусон
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
20
Боуэн
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
21
Ромеу
27
Диалло
27
Диалло
21
Ромеу
10
Армстронг
27
Броя
27
Броя
10
Армстронг
10
Бенрахма
45
Влашич
45
Влашич
10
Бенрахма
20
Боуэн
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Боуэн
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Хэм
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Саутгемптон - Вест Хэм
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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