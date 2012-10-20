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Вест Хэм - Саутгемптон
Вест Хэм - Саутгемптон: обзор матча 20 октября 2012
Вест Хэм
20.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Саутгемптон
46'
М. Нобл
48'
К. Нолан
72'
М. Нобл (П)
87'
М. Майга
64'
А. Лаллана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Саутгемптон
90'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
Замена
Д. Спенс
️️️️
Д. Томкинс
88'
ГОЛ! 4:1!
М. Майга
Пас отдал
К. Нолан
87'
Замена
М. Майга
️️️️
Э. Кэрролл
82'
81'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
78'
Желтая карточка
Й. Хойвельд
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Нобл
72'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
М. Диаме
69'
66'
Замена
Э. Маюка
️️️️
Д. Родригес
66'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Панчеон
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Лаллана
Пас отдал
Д. Родригес
ГОЛ! 2:0!
К. Нолан
Пас отдал
Й. Бенаюн
48'
ГОЛ! 1:0!
М. Нобл
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
51
Йосси Бенаюн
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Жули
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
37
Лео Чемберс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Ричард Чаплоу
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-5-1
22
Яскилайнен
3
МакКартни
23
Рид
5
Томкинс
39
Коллинс
51
Бенаюн
4
Нолан
17
Диаме
16
Нобл
16
Джарвис
9
Кэрролл
4-1-3-1-1
1
Боруц
17
Клайн
6
Фонте
26
Хойвельд
4
Йошида
14
Шнейдерлен
40
Панчеон
10
Дэвис
21
Жули
10
Лаллана
16
Родригес
5
Томкинс
12
Спенс
12
Спенс
5
Томкинс
17
Диаме
19
О'Нил
19
О'Нил
17
Диаме
9
Кэрролл
20
Майга
20
Майга
9
Кэрролл
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
40
Панчеон
17
Ламберт
17
Ламберт
40
Панчеон
16
Родригес
24
Маюка
24
Маюка
16
Родригес
Остались в запасе
Вест Хэм
Саутгемптон
37
Лео Чемберс
ЦЗ
1
Рафаэль Шпигель
ВР
38
Роберт Халл
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
10
Бен Ривс
ЦП
1
Келвин Дэвис
ВР
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
18
Ричард Чаплоу
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
37
Лео Чемберс
ЦЗ
1
Рафаэль Шпигель
ВР
38
Роберт Халл
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
10
Бен Ривс
ЦП
1
Келвин Дэвис
ВР
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
18
Ричард Чаплоу
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Вест Хэм - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Аптон Парк
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