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Саутгемптон - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Хэм: обзор матча 27 декабря 2018
Саутгемптон
27.12.2018, четверг, 22:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
50'
Н. Редмонд
53'
Ф. Андерсон
59'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Хэм
90'
+2
Замена
А. Масуаку
️️️️
Р. Снодграсс
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
М. Лемина
87'
Желтая карточка
Я. Беднарек
83'
Замена
Ч. Остин
️️️️
М. Йошида
80'
78'
Замена
М. Нобл
️️️️
Лукас
Желтая карточка
М. Таргетт
66'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Ингс
62'
59'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Андерсон
Пас отдал
М. Антонио
55'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Г. Диангана
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Андерсон
ГОЛ! 1:0!
Н. Редмонд
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Конор Ковентри
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-3-3-1
29
МакКарти
4
Йошида
5
Беднарек
23
Вестергор
23
Таргетт
99
Лемина
7
Валери
27
Редмонд
17
Армстронг
21
Ромеу
28
Ингс
3-1-3-1-2
22
Фабиански
6
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
23
Снодграсс
14
Мба Обьянг
19
Диангана
7
Андерсон
7
Лукас
18
Антонио
99
Лемина
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
99
Лемина
4
Йошида
32
Остин
32
Остин
4
Йошида
28
Ингс
7
Лонг
7
Лонг
28
Ингс
23
Снодграсс
26
Масуаку
26
Масуаку
23
Снодграсс
7
Лукас
16
Нобл
16
Нобл
7
Лукас
19
Диангана
9
Кэрролл
9
Кэрролл
19
Диангана
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Хэм
1
Ангус Ганн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
10
Ксанде Силва
ПВ
14
Конор Ковентри
ОП
13
Адриан
ВР
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Остались в запасе
10
Ксанде Силва
ПВ
14
Конор Ковентри
ОП
13
Адриан
ВР
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Саутгемптон - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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