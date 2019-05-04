Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Саутгемптон
Вест Хэм - Саутгемптон: обзор матча 04 мая 2019
Вест Хэм
04.05.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 0
Завершен
Саутгемптон
16'
М. Арнаутович
69'
М. Арнаутович
72'
Р. Фредерикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Саутгемптон
80'
Желтая карточка
О. Ромеу
ГОЛ! 3:0!
Р. Фредерикс
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Арнаутович
69'
Желтая карточка
М. Ланзини
63'
ГОЛ! 1:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Нобл
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
4-3-1-2
22
Фабиански
26
Масуаку
2
Бальбуэна
6
Диоп
2
Фредерикс
14
Мба Обьянг
16
Нобл
19
Диангана
22
Ланзини
18
Антонио
7
Арнаутович
4-1-2-1-2
17
Форстер
7
Валери
5
Беднарек
5
Стивенс
5
Бертранд
99
Лемина
17
Армстронг
23
Хейбьерг
10
Эльюнусси
7
Лонг
28
Ингс
Остались в запасе
Вест Хэм
Саутгемптон
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Вест Хэм - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Новости команд
Все
Вест Хэм
Саутгемптон
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+