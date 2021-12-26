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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Саутгемптон
Вест Хэм - Саутгемптон: обзор матча 26 декабря 2021
Вест Хэм
26.12.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Саутгемптон
49'
М. Антонио
65'
С. Бенрахма
8'
М. Эльюнусси
61'
Д. Уорд-Проус (П)
70'
Я. Беднарек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Саутгемптон
90'
+6
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
90'
+3
Замена
И. Диалло
️️️️
О. Ромеу
89'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Т. Уолкотт
85'
Желтая карточка
Я. Беднарек
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
С. Бенрахма
81'
80'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
А. Броя
70'
ГОЛ! 2:3!
Я. Беднарек
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
Д. Боуэн
68'
66'
Желтая карточка
А. Броя
ГОЛ! 2:2!
С. Бенрахма
Пас отдал
Д. Боуэн
65'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
К. Доусон
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Антонио
Пас отдал
К. Доусон
49'
Замена
М. Ланзини
️️️️
П. Форнальс
46'
Замена
М. Антонио
️️️️
Н. Влашич
46'
Желтая карточка
Д. Райс
34'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
К. Уокер-Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
45
Никола Влашич
АП
8
Пабло Форнальс
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
16
Динель Симе
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
26
Масуаку
15
Доусон
6
Диоп
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
10
Бенрахма
45
Влашич
8
Форнальс
20
Боуэн
4-2-3-1
17
Форстер
2
Ливраменто
5
Беднарек
22
Салису
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
32
Уолкотт
10
Эльюнусси
27
Редмонд
27
Броя
8
Форнальс
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Форнальс
10
Бенрахма
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
10
Бенрахма
45
Влашич
18
Антонио
18
Антонио
45
Влашич
21
Ромеу
27
Диалло
27
Диалло
21
Ромеу
32
Уолкотт
17
Армстронг
17
Армстронг
32
Уолкотт
27
Броя
19
Адамс
19
Адамс
27
Броя
Остались в запасе
Вест Хэм
Саутгемптон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
7
Ян Валери
ПЗ
16
Динель Симе
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
7
Ян Валери
ПЗ
16
Динель Симе
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Вест Хэм - Саутгемптон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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