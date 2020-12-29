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Саутгемптон - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Хэм: обзор матча 29 декабря 2020
Саутгемптон
29.12.2020, вторник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Хэм
Замена
С. Армстронг
️️️️
М. Дженепо
78'
77'
Замена
М. Антонио
️️️️
С. Аллер
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
76'
Желтая карточка
М. Дженепо
72'
72'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
А. Ярмоленко
67'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
60'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Ланзини
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
58'
Желтая карточка
Р. Бертранд
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
4-2-2-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
12
Дженепо
32
Уолкотт
19
Адамс
28
Ингс
4-2-3-1
22
Фабиански
2
Фредерикс
15
Доусон
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
7
Ярмоленко
22
Ланзини
8
Форнальс
22
Аллер
12
Дженепо
17
Армстронг
17
Армстронг
12
Дженепо
19
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
19
Адамс
22
Аллер
18
Антонио
18
Антонио
22
Аллер
7
Ярмоленко
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Ярмоленко
22
Ланзини
10
Бенрахма
10
Бенрахма
22
Ланзини
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Хэм
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Саутгемптон - Вест Хэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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