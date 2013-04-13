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Саутгемптон - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Хэм: обзор матча 13 апреля 2013
Саутгемптон
13.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
59'
Г. Рамирес
66'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Хэм
85'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Р. Важ Те
83'
Желтая карточка
Р. Важ Те
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Г. Рамирес
78'
73'
Желтая карточка
Э. Погатец
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Лаллана
72'
66'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Г. О'Нил
64'
Замена
Э. Погатец
️️️️
Д. Томкинс
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамирес
59'
58'
Замена
Д. Коллисон
️️️️
М. Джарвис
42'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Желтая карточка
Д. Фокс
25'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Жули
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Боруц
13
Фокс
4
Йошида
26
Хойвельд
17
Клайн
14
Шнейдерлен
4
Корк
10
Дэвис
10
Лаллана
11
Рамирес
17
Ламберт
4-4-1-1
22
Яскилайнен
55
Демель
5
Томкинс
17
О'Брайен
39
Коллинс
4
Нолан
19
О'Нил
17
Диаме
16
Джарвис
12
Важ Те
9
Кэрролл
11
Рамирес
40
Панчеон
40
Панчеон
11
Рамирес
10
Лаллана
16
Родригес
16
Родригес
10
Лаллана
5
Томкинс
2
Погатец
2
Погатец
5
Томкинс
12
Важ Те
31
Тэйлор
31
Тэйлор
12
Важ Те
16
Джарвис
10
Коллисон
10
Коллисон
16
Джарвис
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Хэм
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Саутгемптон - Вест Хэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Мэри
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