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Саутгемптон - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Хэм: обзор матча 16 октября 2022
Саутгемптон
16.10.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
20'
Р. Перро
64'
Д. Райс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Вест Хэм
87'
Замена
М. Антонио
️️️️
Л. Пакета
87'
Замена
М. Ланзини
️️️️
Д. Скамакка
Замена
С. Эдози
️️️️
Д. Арибо
74'
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
74'
Замена
С. Армстронг
️️️️
А. Армстронг
74'
Замена
И. Диалло
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
74'
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Райс
Пас отдал
С. Бенрахма
59'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Эмерсон
52'
Желтая карточка
В. Цоуфал
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
44'
Замена
Д. Чалета-Цар
️️️️
А. Белла Кочап
42'
ГОЛ! 1:0!
Р. Перро
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
3
Хуан Лариос
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-3-1-2
31
Базуну
15
Перро
17
Белла Кочап
22
Салису
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
18
Арибо
2
Мэйтленд-Найлс
10
Эльюнусси
19
Адамс
10
Армстронг
3-4-2-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
33
Эмерсон
6
Керер
2
Джонсон
41
Райс
28
Соучек
3
Крессуэлл
20
Боуэн
11
Пакета
9
Скамакка
17
Белла Кочап
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
17
Белла Кочап
2
Мэйтленд-Найлс
27
Диалло
27
Диалло
2
Мэйтленд-Найлс
10
Армстронг
17
Армстронг
17
Армстронг
10
Армстронг
18
Арибо
23
Эдози
23
Эдози
18
Арибо
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
9
Скамакка
22
Ланзини
22
Ланзини
9
Скамакка
33
Эмерсон
10
Бенрахма
10
Бенрахма
33
Эмерсон
11
Пакета
18
Антонио
18
Антонио
11
Пакета
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Хэм
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
3
Хуан Лариос
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
3
Хуан Лариос
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Саутгемптон - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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