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Вест Хэм - Саутгемптон
Вест Хэм - Саутгемптон: обзор матча 30 августа 2014
Вест Хэм
30.08.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Саутгемптон
27'
М. Нобл
45'
М. Шнейдерлен
68'
М. Шнейдерлен
83'
Г. Пелле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Саутгемптон
83'
ГОЛ! 1:3!
Г. Пелле
Замена
Э. Валенсия
️️️️
К. Коул
79'
78'
Желтая карточка
Г. Пелле
71'
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Уорд-Проус
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Шнейдерлен
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
66'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Ш. Лонг
Желтая карточка
Д. О'Брайен
62'
Замена
М. Диаме
️️️️
Р. Важ Те
59'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
58'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
М. Сарате
57'
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Шнейдерлен
ГОЛ! 1:0!
М. Нобл
Пас отдал
М. Сарате
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
39
Диего Пойет
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
25
Диафра Сахо
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
23
Рид
5
Томкинс
17
О'Брайен
8
Куяте
16
Нобл
19
Даунинг
12
Важ Те
9
Сарате
24
Коул
4-1-2-1-2
17
Форстер
17
Клайн
4
Йошида
6
Фонте
5
Бертранд
14
Шнейдерлен
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
10
Тадич
7
Лонг
9
Пелле
9
Сарате
11
Моррисон
11
Моррисон
9
Сарате
12
Важ Те
17
Диаме
17
Диаме
12
Важ Те
24
Коул
13
Валенсия
13
Валенсия
24
Коул
30
Уорд-Проус
4
Корк
4
Корк
30
Уорд-Проус
7
Лонг
11
Рамирес
11
Рамирес
7
Лонг
Остались в запасе
Вест Хэм
Саутгемптон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
39
Диего Пойет
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
39
Диего Пойет
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Вест Хэм - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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