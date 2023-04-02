Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Саутгемптон
Вест Хэм - Саутгемптон: обзор матча 02 апреля 2023
Вест Хэм
02.04.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
25'
Н. Агер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Саутгемптон
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Эмерсон
88'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Л. Пакета
88'
75'
Желтая карточка
Я. Беднарек
72'
Замена
П. Онуачу
️️️️
Т. Уолкотт
72'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
С. Армстронг
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Т. Соучек
68'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Ингс
65'
54'
Замена
К. Алькарас
️️️️
С. Мара
54'
Замена
К. Сулемана
️️️️
М. Эльюнусси
43'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
ГОЛ! 1:0!
Н. Агер
Пас отдал
Т. Керер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
99
Мислав Оршич
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
30
Пол Онуачу
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
33
Эмерсон
4
Зума
21
Агер
6
Керер
41
Райс
28
Соучек
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
28
Ингс
4-1-2-2-1
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
15
Чалета-Цар
15
Перро
45
Лавиа
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
32
Уолкотт
10
Эльюнусси
14
Мара
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
28
Соучек
4
Даунс
4
Даунс
28
Соучек
11
Пакета
8
Форнальс
8
Форнальс
11
Пакета
28
Ингс
18
Антонио
18
Антонио
28
Ингс
14
Мара
24
Алькарас
24
Алькарас
14
Мара
17
Армстронг
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
17
Армстронг
10
Эльюнусси
7
Сулемана
7
Сулемана
10
Эльюнусси
32
Уолкотт
30
Онуачу
30
Онуачу
32
Уолкотт
Остались в запасе
Вест Хэм
Саутгемптон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
99
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Рубен Селлес
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
99
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рубен Селлес
Статистика матча Вест Хэм - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Новости команд
Все
Вест Хэм
Саутгемптон
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+