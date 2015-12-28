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Вест Хэм - Саутгемптон
Вест Хэм - Саутгемптон: обзор матча 28 декабря 2015
Вест Хэм
28.12.2015, понедельник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
69'
М. Антонио
79'
Э. Кэрролл
13'
К. Дженкинсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Саутгемптон
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Э. Валенсия
86'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кэрролл
79'
75'
Замена
Хуанми
️️️️
С. Мане
75'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Д. Тадич
70'
Замена
М. Йошида
️️️️
К. Мартина
ГОЛ! 1:1!
М. Антонио
69'
66'
Желтая карточка
Р. Бертранд
Желтая карточка
Д. Томкинс
58'
56'
Желтая карточка
О. Ромеу
52'
Желтая карточка
К. Мартина
Замена
М. Ланзини
️️️️
А. Сонг
45'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Сарате
45'
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Дженкинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Хуанми
ЦФ
4-1-2-3
13
Адриан
5
Томкинс
39
Коллинс
21
Огбонна
6
Дженкинсон
8
Куяте
16
Нобл
8
Сонг
9
Сарате
13
Валенсия
18
Антонио
4-3-2-1
1
Стекеленбург
6
Фонте
15
Мартина
4
ван Дейк
5
Бертранд
2
Ваньяма
10
Дэвис
21
Ромеу
10
Тадич
10
Мане
7
Лонг
13
Валенсия
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
13
Валенсия
8
Сонг
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Сонг
9
Сарате
9
Кэрролл
9
Кэрролл
9
Сарате
15
Мартина
4
Йошида
4
Йошида
15
Мартина
10
Тадич
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Тадич
10
Мане
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Мане
Остались в запасе
Вест Хэм
Саутгемптон
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
13
Пауло Газзанига
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Вест Хэм - Саутгемптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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