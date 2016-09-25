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Вест Хэм - Саутгемптон
Вест Хэм - Саутгемптон: обзор матча 25 сентября 2016
Вест Хэм
25.09.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Саутгемптон
40'
Ч. Остин
62'
Д. Тадич
90+2'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Саутгемптон
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
Д. Пайет
89'
89'
Замена
К. Мартина
️️️️
С. Соареш
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Нобл
82'
Желтая карточка
У. Рид
81'
80'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Тадич
74'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Остин
Желтая карточка
А. Арбелоа
72'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Х. Нордтвейт
71'
68'
Желтая карточка
В. ван Дейк
62'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тадич
Пас отдал
Ч. Остин
Желтая карточка
С. Дзадза
60'
Желтая карточка
М. Нобл
55'
Замена
С. Фегули
️️️️
М. Ланзини
45'
40'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Р. Бертранд
9'
Желтая карточка
О. Ромеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
16
Марк Нобл
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
42
Джейк Хэскет
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Адриан
6
Нордтвейт
23
Рид
21
Огбонна
5
Арбелоа
8
Куяте
16
Нобл
22
Ланзини
10
Пайет
11
Дзадза
18
Антонио
4-1-3-1-1
17
Форстер
21
Соареш
6
Фонте
4
ван Дейк
5
Бертранд
21
Ромеу
23
Хейбьерг
27
Редмонд
10
Дэвис
10
Тадич
32
Остин
22
Ланзини
8
Фегули
8
Фегули
22
Ланзини
16
Нобл
6
Фернандес
6
Фернандес
16
Нобл
6
Нордтвейт
11
Флетчер
11
Флетчер
6
Нордтвейт
21
Соареш
15
Мартина
15
Мартина
21
Соареш
10
Тадич
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Тадич
32
Остин
7
Лонг
7
Лонг
32
Остин
Остались в запасе
Вест Хэм
Саутгемптон
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
42
Джейк Хэскет
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
42
Джейк Хэскет
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Вест Хэм - Саутгемптон
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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