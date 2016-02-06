Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Хэм: обзор матча 06 февраля 2016
Саутгемптон
06.02.2016, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Хэм
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Й. Класи
90'
+3
73'
Замена
Э. Эменике
️️️️
М. Антонио
Замена
Ч. Остин
️️️️
Г. Пелле
72'
61'
Замена
С. Бирам
️️️️
Д. Томкинс
61'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
В. Мозес
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Мане
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Виктор Мозес
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
3-2-2-1-2
17
Форстер
4
Йошида
6
Фонте
4
ван Дейк
5
Бертранд
21
Соареш
8
Класи
2
Ваньяма
10
Мане
7
Лонг
9
Пелле
4-3-1-2
13
Адриан
23
Рид
5
Томкинс
39
Коллинс
3
Крессуэлл
11
Мозес
16
Нобл
8
Сонг
10
Пайет
18
Антонио
13
Валенсия
10
Мане
21
Ромеу
21
Ромеу
10
Мане
8
Класи
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
8
Класи
9
Пелле
32
Остин
32
Остин
9
Пелле
5
Томкинс
3
Бирам
3
Бирам
5
Томкинс
11
Мозес
9
Кэрролл
9
Кэрролл
11
Мозес
18
Антонио
10
Эменике
10
Эменике
18
Антонио
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Хэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Саутгемптон - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
Новости команд
Все
Саутгемптон
Вест Хэм
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+