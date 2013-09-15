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Саутгемптон - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Хэм: обзор матча 15 сентября 2013
Саутгемптон
15.09.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Хэм
77'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Р. Моррисон
Замена
К. Чамберс
️️️️
Л. Шоу
77'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
А. Лаллана
72'
70'
Желтая карточка
Д. О'Брайен
68'
Замена
Р. Важ Те
️️️️
М. Майга
Желтая карточка
В. Ваньяма
66'
64'
Желтая карточка
М. Нобл
61'
Замена
Р. Рац
️️️️
Г. Демель
29'
Желтая карточка
М. Диаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Боруц
23
Шоу
6
Фонте
6
Ловрен
17
Клайн
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
10
Лаллана
16
Родригес
10
Освальдо
17
Ламберт
4-4-1-1
22
Яскилайнен
55
Демель
39
Коллинс
23
Рид
17
О'Брайен
17
Диаме
4
Нолан
16
Нобл
16
Джарвис
11
Моррисон
20
Майга
23
Шоу
12
Чамберс
12
Чамберс
23
Шоу
10
Лаллана
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Лаллана
55
Демель
15
Рац
15
Рац
55
Демель
11
Моррисон
31
Тэйлор
31
Тэйлор
11
Моррисон
20
Майга
12
Важ Те
12
Важ Те
20
Майга
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Хэм
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Адриан
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
10
Джек Коллисон
ПП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
10
Джек Коллисон
ПП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Саутгемптон - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Мэри
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