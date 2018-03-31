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Вест Хэм - Саутгемптон
Вест Хэм - Саутгемптон: обзор матча 31 марта 2018
Вест Хэм
31.03.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Саутгемптон
13'
Ж. Мариу
17'
М. Арнаутович
45+4'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Саутгемптон
80'
Желтая карточка
Д. Тадич
59'
Желтая карточка
Р. Бертранд
53'
Желтая карточка
М. Лемина
ГОЛ! 3:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
А. Масуаку
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
М. Арнаутович
17'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мариу
Пас отдал
Ш. Куяте
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-2-2-2
1
Харт
26
Масуаку
21
Огбонна
5
Сабалета
3
Крессуэлл
41
Райс
8
Куяте
16
Нобл
23
Мариу
7
Арнаутович
18
Антонио
4-1-2-1-2
29
МакКарти
21
Соареш
29
Худт
5
Стивенс
5
Бертранд
99
Лемина
23
Хейбьерг
27
Редмонд
10
Тадич
32
Остин
11
Габбиадини
Остались в запасе
Вест Хэм
Саутгемптон
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Адриан
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Адриан
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Вест Хэм - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
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