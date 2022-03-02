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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутгемптон - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Хэм: обзор матча 02 марта 2022
Саутгемптон
02.03.2022, среда, 22:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
31'
Р. Перро
69'
Д. Уорд-Проус (П)
90+5'
А. Броя
60'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Вест Хэм
ГОЛ! 3:1!
А. Броя
90'
+5
Замена
О. Ромеу
️️️️
И. Диалло
90'
Желтая карточка
И. Диалло
88'
Желтая карточка
Р. Перро
85'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
У. Смоллбоун
81'
76'
Замена
Н. Влашич
️️️️
П. Форнальс
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Уорд-Проус
69'
68'
Желтая карточка
К. Доусон
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Антонио
Пас отдал
И. Диоп
Замена
В. Ливраменто
️️️️
К. Уокер-Питерс
58'
54'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Т. Соучек
Замена
А. Броя
️️️️
Ш. Лонг
46'
Замена
С. Армстронг
️️️️
М. Дженепо
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Перро
Пас отдал
К. Уокер-Питерс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
17
Пьер Эква
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
45
Никола Влашич
АП
4-1-2-1-2
13
Кабальеро
15
Перро
2
Уокер-Питерс
5
Стивенс
7
Валери
27
Диалло
12
Смоллбоун
30
Уорд-Проус
12
Дженепо
7
Лонг
10
Армстронг
4-2-3-1
23
Ареоля
2
Джонсон
4
Зума
6
Диоп
15
Доусон
28
Соучек
41
Райс
20
Боуэн
22
Ланзини
8
Форнальс
18
Антонио
2
Уокер-Питерс
2
Ливраменто
2
Ливраменто
2
Уокер-Питерс
27
Диалло
21
Ромеу
21
Ромеу
27
Диалло
12
Дженепо
17
Армстронг
17
Армстронг
12
Дженепо
12
Смоллбоун
27
Редмонд
27
Редмонд
12
Смоллбоун
7
Лонг
27
Броя
27
Броя
7
Лонг
8
Форнальс
45
Влашич
45
Влашич
8
Форнальс
28
Соучек
10
Бенрахма
10
Бенрахма
28
Соучек
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Хэм
21
Гарри Льюис
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
12
Даррен Рэндольф
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
17
Пьер Эква
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
17
Пьер Эква
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Саутгемптон - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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