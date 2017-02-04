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Саутгемптон - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Хэм: обзор матча 04 февраля 2017
Саутгемптон
04.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Вест Хэм
12'
М. Габбиадини
14'
Э. Кэрролл
45'
П. Мба Обьянг
52'
М. Нобл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Хэм
90'
Замена
Х. Кальери
️️️️
С. Фегули
88'
Желтая карточка
У. Рид
80'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
71'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Ш. Куяте
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Буфал
63'
56'
Замена
М. Ланзини
️️️️
Э. Кэрролл
52'
ГОЛ! 1:3!
М. Нобл
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Родригес
45'
45'
ГОЛ! 1:2!
П. Мба Обьянг
14'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кэрролл
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ПП
16
Джей Родригес
ЛФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Саутгемптон
28
Стюарт Тэйлор
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
4-3-1-2
17
Форстер
5
Бертранд
4
Йошида
5
Стивенс
21
Соареш
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Дэвис
17
Буфал
16
Родригес
11
Габбиадини
3-2-3-2
12
Рэндольф
23
Рид
6
Фонте
3
Крессуэлл
8
Фегули
8
Куяте
14
Мба Обьянг
16
Нобл
23
Снодграсс
18
Антонио
9
Кэрролл
16
Родригес
27
Редмонд
27
Редмонд
16
Родригес
17
Буфал
7
Лонг
7
Лонг
17
Буфал
8
Куяте
39
Коллинс
39
Коллинс
8
Куяте
9
Кэрролл
22
Ланзини
22
Ланзини
9
Кэрролл
8
Фегули
9
Кальери
9
Кальери
8
Фегули
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Хэм
28
Стюарт Тэйлор
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Адриан
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Адриан
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Саутгемптон - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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