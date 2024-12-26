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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Хэм: обзор матча 26 декабря 2024
Саутгемптон
26.12.2024, четверг, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
59'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Вест Хэм
88'
Замена
В. Цоуфал
️️️️
Эмерсон
Замена
А. Лаллана
️️️️
Л. Угочукву
87'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
К. Уокер-Питерс
86'
Замена
Т. Диблинг
️️️️
М. Фернандеш
73'
Замена
К. Сулемана
️️️️
А. Армстронг
73'
68'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Г. Родригес
68'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Н. Фуллкруг
Замена
Д. Бри
️️️️
Ю. Сугавара
61'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Ф. Даунс
61'
59'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
Н. Фуллкруг
56'
Желтая карточка
Т. Соучек
53'
Желтая карточка
Г. Родригес
46'
Замена
Э. Альварес
️️️️
К. Солер
36'
Замена
А. Ареоля
️️️️
Л. Фабиански
Желтая карточка
Н. Вуд
29'
19'
Замена
Ж. Тодибо
️️️️
М. Килман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
(К)
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
18
Энди Ирвинг
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
3-3-1-1-2
32
Рэмсдейл
5
Беднарек
15
Вуд
28
Сугавара
4
Харвуд-Беллис
18
Угочукву
2
Уокер-Питерс
4
Даунс
18
Фернандеш
30
Онуачу
10
Армстронг
4-1-2-2-1
22
Фабиански
29
Ван-Биссака
15
Мавропанос
3
Килман
33
Эмерсон
28
Соучек
2
Родригес
18
Солер
20
Боуэн
20
Кудус
10
Фуллкруг
2
Уокер-Питерс
3
Мэннинг
3
Мэннинг
2
Уокер-Питерс
28
Сугавара
14
Бри
14
Бри
28
Сугавара
4
Даунс
18
Арибо
18
Арибо
4
Даунс
18
Угочукву
10
Лаллана
10
Лаллана
18
Угочукву
10
Армстронг
7
Сулемана
7
Сулемана
10
Армстронг
18
Фернандеш
20
Диблинг
20
Диблинг
18
Фернандеш
22
Фабиански
23
Ареоля
23
Ареоля
22
Фабиански
2
Родригес
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
2
Родригес
3
Килман
20
Тодибо
20
Тодибо
3
Килман
33
Эмерсон
34
Цоуфал
34
Цоуфал
33
Эмерсон
18
Солер
4
Альварес
4
Альварес
18
Солер
10
Фуллкруг
38
Саммервил
38
Саммервил
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Хэм
29
Алекс МакКарти
ВР
10
Райан Фрейзер
ЛВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
10
Райан Фрейзер
ЛВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Остались в запасе
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Саутгемптон - Вест Хэм
1
2
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
15
8
Количество передач
476
396
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Льюис Смит
Стадион:
Сент-Мэри
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