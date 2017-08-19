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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Хэм: обзор матча 19 августа 2017
Саутгемптон
19.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Вест Хэм
11'
М. Габбиадини
38'
Д. Тадич (П)
90+3'
Ч. Остин (П)
45'
Чичарито
74'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Хэм
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ч. Остин
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Габбиадини
80'
Замена
Ч. Остин
️️️️
С. Дэвис
80'
76'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Д. Райс
74'
ГОЛ! 2:2!
Чичарито
68'
Замена
Д. Сахо
️️️️
А. Айю
68'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Антонио
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
М. Лемина
65'
45'
ГОЛ! 2:1!
Чичарито
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Тадич
38'
33'
Красная карточка
М. Арнаутович
Желтая карточка
Д. Тадич
15'
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
Н. Редмонд
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Форстер
5
Бертранд
5
Стивенс
4
Йошида
21
Соареш
99
Лемина
27
Редмонд
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Тадич
11
Габбиадини
4-1-1-1-3
1
Харт
5
Сабалета
21
Огбонна
23
Рид
3
Крессуэлл
41
Райс
16
Нобл
24
Айю
14
Чичарито
7
Арнаутович
18
Антонио
99
Лемина
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
99
Лемина
10
Дэвис
32
Остин
32
Остин
10
Дэвис
11
Габбиадини
7
Лонг
7
Лонг
11
Габбиадини
18
Антонио
6
Фернандес
6
Фернандес
18
Антонио
41
Райс
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
41
Райс
24
Айю
25
Сахо
25
Сахо
24
Айю
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Хэм
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Саутгемптон - Вест Хэм
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Мэри
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