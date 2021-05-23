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Вест Хэм - Саутгемптон
Вест Хэм - Саутгемптон: обзор матча 23 мая 2021
Вест Хэм
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 0
Завершен
Саутгемптон
30'
П. Форнальс
33'
П. Форнальс
86'
Д. Райс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Саутгемптон
Замена
И. Диоп
️️️️
Д. Райс
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Д. Райс
Пас отдал
П. Форнальс
86'
Замена
М. Нобл
️️️️
Д. Боуэн
84'
84'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Д. Ингс
73'
Желтая карточка
М. Салису
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Антонио
69'
67'
Желтая карточка
И. Диалло
62'
Замена
Н. Телла
️️️️
Т. Минамино
60'
Замена
О. Ромеу
️️️️
К. Уокер-Питерс
48'
Желтая карточка
Я. Беднарек
ГОЛ! 2:0!
П. Форнальс
Пас отдал
В. Цоуфал
33'
ГОЛ! 1:0!
П. Форнальс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
11
Уилл Ферри
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
21
Огбонна
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
77
Лингард
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-2-2-1
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
23
Вестергор
22
Салису
5
Беднарек
27
Диалло
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
18
Минамино
27
Редмонд
28
Ингс
41
Райс
6
Диоп
6
Диоп
41
Райс
20
Боуэн
16
Нобл
16
Нобл
20
Боуэн
18
Антонио
10
Бенрахма
10
Бенрахма
18
Антонио
2
Уокер-Питерс
21
Ромеу
21
Ромеу
2
Уокер-Питерс
18
Минамино
23
Телла
23
Телла
18
Минамино
28
Ингс
21
Обафеми
21
Обафеми
28
Ингс
Остались в запасе
Вест Хэм
Саутгемптон
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Вест Хэм - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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