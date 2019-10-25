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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Лестер
Саутгемптон - Лестер: обзор матча 25 октября 2019
Саутгемптон
25.10.2019, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 9
Завершен
Лестер
10'
Б. Чилвел
17'
Ю. Тилеманс
19'
А. Перес
39'
А. Перес
45'
Д. Варди
57'
А. Перес
58'
Д. Варди
85'
Д. Мэддисон
90+4'
Д. Варди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Лестер
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:9!
Д. Варди
85'
ГОЛ! 0:8!
Д. Мэддисон
74'
Замена
Д. Грей
️️️️
А. Перес
72'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Х. Барнс
Замена
С. Армстронг
️️️️
Я. Валери
70'
58'
ГОЛ! 0:7!
Д. Варди
Пас отдал
Б. Чилвел
57'
ГОЛ! 0:6!
А. Перес
Пас отдал
Х. Барнс
Замена
К. Дансо
️️️️
Я. Вестергор
46'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Д. Ингс
46'
45'
ГОЛ! 0:5!
Д. Варди
39'
ГОЛ! 0:4!
А. Перес
Пас отдал
Б. Чилвел
19'
ГОЛ! 0:3!
А. Перес
Пас отдал
Ю. Тилеманс
17'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Тилеманс
Красная карточка
Р. Бертранд
12'
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Чилвел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
3-2-4-1
1
Ганн
5
Беднарек
4
Йошида
23
Вестергор
5
Бертранд
7
Валери
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
23
Хейбьерг
28
Ингс
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
2
Сеюнджу
33
Чилвел
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Барнс
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
23
Вестергор
4
Дансо
4
Дансо
23
Вестергор
28
Ингс
5
Стивенс
5
Стивенс
28
Ингс
7
Валери
17
Армстронг
17
Армстронг
7
Валери
22
Перес
10
Грей
10
Грей
22
Перес
11
Барнс
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Барнс
Остались в запасе
Саутгемптон
Лестер
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
34
Чарли Адамс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
34
Чарли Адамс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Саутгемптон - Лестер
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
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