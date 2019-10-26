«Лестер» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед», одержав самую крупную победу в истории АПЛ

В матче 10-го тура АПЛ «Лестер» на выезде разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0.

Ранее сообщалось, что команда Брендана Роджерса установила рекорд турнира, одержав самую крупную гостевую победу в истории.

Однако это не единственное достижение.

По информации Opta, «Лестер» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед», который с таким же счeтом обыграл «Ипсвич Таун» в марте 1995 года. На сегодняшний день эти победы являются самыми крупными в истории Премьер-лиги.