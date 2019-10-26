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    «Лестер» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед», одержав самую крупную победу в истории АПЛ

    В матче 10-го тура АПЛ «Лестер» на выезде разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0.

    Ранее сообщалось, что команда Брендана Роджерса установила рекорд турнира, одержав самую крупную гостевую победу в истории.

    Однако это не единственное достижение.

    По информации Opta, «Лестер» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед», который с таким же счeтом обыграл «Ипсвич Таун» в марте 1995 года. На сегодняшний день эти победы являются самыми крупными в истории Премьер-лиги.

    Источник: Opta

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    26.10.2019 06:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3092

      RotBerg 26 октября, 14:22

      Мы как то ментам в Питере тоже девять напихали)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +219

      Milaninho 26 октября, 07:53

      Ай да лисы!!!

      2
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