Пирес: «Санчес должен был остаться в «Арсенале». В Лондоне он был одной из звезд»

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес считает ошибочным решение нападающего Алексиса Санчеса покинуть лондонский клуб и перейти в «Манчестер Юнайтед».

Чилиец перебрался в «МЮ» в январе этого года и с тех пор забил за команду Жозе Моуринью всего четыре гола.

«Алексис был очень хорош. Он отличный футболист, но я также узнал его как человека. И могу сказать, что мне понравилось быть знакомым с ним, он – друг. Он выделяется своим профессионализмом, что помогло «Арсеналу» завоевать несколько титулов.

Честно говоря, это меня удивило. Как по мне, Санчес должен был остаться в Арсенале, где он был одной из звезд.

Не знаю, мог ли он сказать «нет» «Юнайтед», но думаю, что стиль игры лондонцев больше ему подходит. Но вы должен уважать его решение», – сказал Пирес.