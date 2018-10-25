Пирес: «Санчес должен был остаться в «Арсенале». В Лондоне он был одной из звезд»

Санчес бегунок и бульдозер. Всё на что он способен, это брать мяч и тащить его сквозь чистокол ног, напролом, сколько бы соперников его не окружало, забивая попутно на всех партнёров вокруг и в 95% случаев теряя мяч. Поэтому он и был звездой только в Арсенале, где больше никто ровным счётом рояль таскать не умел. В МЮ и Барселоне Санчес просто провалился.
Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес считает ошибочным решение нападающего Алексиса Санчеса покинуть лондонский клуб и перейти в «Манчестер Юнайтед».
Чилиец перебрался в «МЮ» в январе этого года и с тех пор забил за команду Жозе Моуринью всего четыре гола.
«Алексис был очень хорош. Он отличный футболист, но я также узнал его как человека. И могу сказать, что мне понравилось быть знакомым с ним, он – друг. Он выделяется своим профессионализмом, что помогло «Арсеналу» завоевать несколько титулов.
Честно говоря, это меня удивило. Как по мне, Санчес должен был остаться в Арсенале, где он был одной из звезд.
Не знаю, мог ли он сказать «нет» «Юнайтед», но думаю, что стиль игры лондонцев больше ему подходит. Но вы должен уважать его решение», – сказал Пирес.