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    Какой вы футболист?

    Пирес: «Санчес должен был остаться в «Арсенале». В Лондоне он был одной из звезд»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес считает ошибочным решение нападающего Алексиса Санчеса покинуть лондонский клуб и перейти в «Манчестер Юнайтед».

    Чилиец перебрался в «МЮ» в январе этого года и с тех пор забил за команду Жозе Моуринью всего четыре гола.

    «Алексис был очень хорош. Он отличный футболист, но я также узнал его как человека. И могу сказать, что мне понравилось быть знакомым с ним, он – друг. Он выделяется своим профессионализмом, что помогло «Арсеналу» завоевать несколько титулов.

    Честно говоря, это меня удивило. Как по мне, Санчес должен был остаться в Арсенале, где он был одной из звезд.

    Не знаю, мог ли он сказать «нет» «Юнайтед», но думаю, что стиль игры лондонцев больше ему подходит. Но вы должен уважать его решение», – сказал Пирес.

    Источник: El Mercurio

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    25.10.2018 17:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 октября 2018, 21:13

      Санчес бегунок и бульдозер. Всё на что он способен, это брать мяч и тащить его сквозь чистокол ног, напролом, сколько бы соперников его не окружало, забивая попутно на всех партнёров вокруг и в 95% случаев теряя мяч. Поэтому он и был звездой только в Арсенале, где больше никто ровным счётом рояль таскать не умел. В МЮ и Барселоне Санчес просто провалился.

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