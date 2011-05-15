Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Робер Пирес - статистика

Завершил карьеру
29 октября 1973 (53)
#8 | Полузащитник
187 см | 83 кг
Франция | Португалия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Арсенал
1 : 2
15.05.2011
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Астон Вилла
1 : 1
07.05.2011
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вест Бромвич
2 : 1
30.04.2011
Астон Вилла
68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Астон Вилла
1 : 1
23.04.2011
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Вест Хэм
1 : 2
16.04.2011
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.04.2011
Ньюкасл
86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Эвертон
2 : 2
02.04.2011
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Астон Вилла
0 : 1
19.03.2011
Вулверхэмптон
61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Болтон
3 : 2
05.03.2011
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
4 : 1
26.02.2011
Блэкберн
1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкпул
1 : 1
12.02.2011
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Астон Вилла
2 : 2
05.02.2011
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
01.02.2011
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
25.01.2011
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Астон Вилла
1 : 0
22.01.2011
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
16.01.2011
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Астон Вилла
0 : 1
05.01.2011
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Челси
3 : 3
02.01.2011
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Манчестер Сити
4 : 0
28.12.2010
Астон Вилла
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Астон Вилла
1 : 2
26.12.2010
Тоттенхэм
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Астон Вилла
2 : 1
11.12.2010
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Ливерпуль
3 : 0
06.12.2010
Астон Вилла
65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Астон Вилла
2 : 4
27.11.2010
Арсенал
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Блэкберн
2 : 0
21.11.2010
Астон Вилла
68' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+