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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Сандерленд
Астон Вилла - Сандерленд: обзор матча 05 января 2011
Астон Вилла
05.01.2011, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
80'
Ф. Бардсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сандерленд
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Н. Рео-Кокер
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
С. Петров
Вторая желтая
Б. Зенден
Замена
К. Риверос
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Р. Данн
Красная карточка
Э. Хески
Желтая карточка
Б. Зенден
Замена
А. Гьян
️️️️
С. Мальбранк
Желтая карточка
Д. Коллинс
Желтая карточка
Т. Брамбл
Замена
Б. Зенден
️️️️
Д. Мейлер
Желтая карточка
К. Кларк
Желтая карточка
К. Ричардсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
17
Крис Херд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
39
Коллинс
22
Данн
3
Куэльяр
15
Янг
26
Кларк
19
Даунинг
19
Петров
6
Рео-Кокер
11
Агбонлахор
19
Хески
3-2-3-2
1
Гордон
27
Эль-Мохамади
35
Фердинанд
19
Брамбл
27
Бардсли
15
Ричардсон
10
Мальбранк
7
Мейлер
14
Хендерсон
18
Уэлбек
10
Бент
6
Рео-Кокер
10
Беннэн
10
Беннэн
6
Рео-Кокер
19
Петров
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
19
Петров
18
Уэлбек
16
Риверос
16
Риверос
18
Уэлбек
7
Мейлер
7
Зенден
7
Зенден
7
Мейлер
10
Мальбранк
3
Гьян
3
Гьян
10
Мальбранк
Остались в запасе
Астон Вилла
Сандерленд
29
Энди Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
17
Крис Херд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
17
Крис Херд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
Главный тренер
Жерар Улье
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Астон Вилла - Сандерленд
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Вилла Парк
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