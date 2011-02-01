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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 01 февраля 2011
Манчестер Юнайтед
01.02.2011, вторник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
2'
У. Руни
45+1'
У. Руни
64'
Н. Видич
60'
Д. Бент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
С. Даунинг
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
С. Петров
Замена
Э. Хески
️️️️
М. Олбрайтон
ГОЛ! 3:1!
Н. Видич
Пас отдал
У. Руни
ГОЛ! 2:1!
Д. Бент
Пас отдал
С. Даунинг
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
Нани
+1
Замена
Андерсон
️️️️
Д. Флетчер
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Э. ван дер Сар
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
26
Киран Кларк
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
36
Кайл Уолкер
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
17
Жан Макун
ОП
19
Стилян Петров
ОП
11
Марк Олбрайтон
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-1-2-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
16
О'Ши
16
Кэррик
11
Гиггз
24
Флетчер
17
Нани
10
Бербатов
32
Руни
3-4-2-1
24
Фридель
26
Кларк
39
Коллинс
22
Данн
36
Уолкер
17
Макун
19
Петров
15
Янг
11
Олбрайтон
19
Даунинг
10
Бент
24
Флетчер
28
Андерсон
28
Андерсон
24
Флетчер
19
Даунинг
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
19
Даунинг
11
Олбрайтон
19
Хески
19
Хески
11
Олбрайтон
19
Петров
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
19
Петров
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:55 (прямая)
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