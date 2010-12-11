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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Бромвич
Астон Вилла - Вест Бромвич: обзор матча 11 декабря 2010
Астон Вилла
11.12.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
26'
С. Даунинг
80'
Э. Хески
90'
П. Шарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Бромвич
Замена
К. Херд
️️️️
М. Олбрайтон
+3
ГОЛ! 2:1!
П. Шарнер
Пас отдал
К. Брант
Замена
С. Рид
️️️️
Г. Хара
Замена
С. Кокс
️️️️
М. Фортуне
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Э. Хески
ГОЛ! 2:0!
Э. Хески
Пас отдал
М. Олбрайтон
Замена
И. Миллер
️️️️
Д. Моррисон
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
Б. Беннэн
Желтая карточка
Г. Хара
Желтая карточка
Д. Томас
ГОЛ! 1:0!
С. Даунинг
Пас отдал
М. Олбрайтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
22
Ричард Данн
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
3-2-4-1
24
Фридель
39
Коллинс
3
Куэльяр
2
Личай
3
Уорнок
15
Янг
19
Даунинг
10
Беннэн
6
Хогг
11
Олбрайтон
19
Хески
4-4-2
33
Карсон
18
Хара
20
Шарнер
30
Тамаш
16
Чех
11
Брант
18
Дорранс
7
Моррисон
7
Томас
22
Тчои
32
Фортуне
10
Беннэн
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
10
Беннэн
11
Олбрайтон
17
Херд
17
Херд
11
Олбрайтон
19
Хески
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
19
Хески
7
Моррисон
11
Миллер
11
Миллер
7
Моррисон
18
Хара
18
Рид
18
Рид
18
Хара
32
Фортуне
10
Кокс
10
Кокс
32
Фортуне
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Бромвич
1
Брэд Гьюзан
ВР
22
Ричард Данн
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
22
Ричард Данн
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
11
Джон Карью
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Главный тренер
Жерар Улье
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Астон Вилла - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Вилла Парк
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