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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Арсенал
Астон Вилла - Арсенал: обзор матча 27 ноября 2010
Астон Вилла
27.11.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 4
Завершен
Арсенал
52'
К. Кларк
71'
К. Кларк
39'
А. Аршавин
45'
С. Насри
56'
М. Шамах
90+3'
Д. Уилшир
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Арсенал
+4
Замена
Й. Джуру
️️️️
Т. Росицки
+3
ГОЛ! 2:4!
Д. Уилшир
Пас отдал
М. Шамах
Замена
К. Херд
️️️️
Б. Беннэн
Замена
Н. Денилсон
️️️️
А. Аршавин
Замена
К. Гиббс
️️️️
С. Насри
Желтая карточка
М. Шамах
ГОЛ! 2:3!
К. Кларк
Пас отдал
Р. Данн
Замена
С. Айрленд
️️️️
Д. Карью
ГОЛ! 1:3!
М. Шамах
Пас отдал
Т. Росицки
Желтая карточка
К. Кларк
ГОЛ! 1:2!
К. Кларк
Пас отдал
Н. Дельфунесо
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Р. Пирес
ГОЛ! 0:2!
С. Насри
Пас отдал
А. Аршавин
ГОЛ! 0:1!
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
8
Робер Пирес
ЦП
26
Киран Кларк
ЦП
10
Бэрри Беннэн
АП
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
14
Самир Насри
АП
10
Томаш Росицки
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
3-2-3-1-1
24
Фридель
15
Янг
39
Коллинс
22
Данн
3
Уорнок
36
Янг
19
Даунинг
26
Кларк
8
Пирес
10
Беннэн
11
Карью
4-4-1-1
22
Фабиански
3
Санья
6
Косиельни
5
Скиллачи
3
Клиши
10
Росицки
8
Сонг
10
Уилшир
28
Аршавин
14
Насри
27
Шамах
11
Карью
7
Айрленд
7
Айрленд
11
Карью
10
Беннэн
17
Херд
17
Херд
10
Беннэн
8
Пирес
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
8
Пирес
14
Насри
3
Гиббс
3
Гиббс
14
Насри
10
Росицки
5
Джуру
5
Джуру
10
Росицки
28
Аршавин
15
Денилсон
15
Денилсон
28
Аршавин
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
Главный тренер
Жерар Улье
13
Войцех Щесны
ВР
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:40 (прямая)
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