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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Сити
Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор матча 22 января 2011
Астон Вилла
22.01.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
20'
Д. Бент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Сити
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
С. Петров
Желтая карточка
А. Коларов
Замена
А. Джонсон
️️️️
Г. Бэрри
Желтая карточка
К. Кларк
ГОЛ! 1:0!
Д. Бент
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
26
Киран Кларк
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
19
Стилян Петров
(К)
ЛП
19
Стюарт Даунинг
ОП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
32
Карлос Тевес
(К)
ЛП
18
Гарет Бэрри
ОП
34
Найджел Де Йонг
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
17
Крис Херд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
21
Жо
ЦФ
3-3-3-1
24
Фридель
26
Кларк
22
Данн
39
Коллинс
15
Янг
19
Даунинг
3
Куэльяр
19
Петров
11
Агбонлахор
11
Олбрайтон
10
Бент
4-2-2-1-1
1
Харт
17
Боатенг
2
Туре
4
Компани
11
Коларов
18
Бэрри
34
Де Йонг
42
Туре
32
Тевес
21
Сильва
10
Джеко
19
Петров
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
19
Петров
18
Бэрри
11
Джонсон
11
Джонсон
18
Бэрри
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
29
Энди Маршалл
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
17
Крис Херд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
17
Крис Херд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:25 (прямая) "Спорт 1" 20:25 (прямая)
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