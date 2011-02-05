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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Фулхэм
Астон Вилла - Фулхэм: обзор матча 05 февраля 2011
Астон Вилла
05.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
13'
Д. Пэйнтсил (АГ)
72'
К. Уолкер
52'
Э. Джонсон
78'
К. Демпси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Фулхэм
+4
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Э. Джонсон
Желтая карточка
К. Бэйрд
Замена
Э. Хески
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
С. Петров
Желтая карточка
Ж. Макун
ГОЛ! 2:2!
К. Демпси
Пас отдал
Д. Мерфи
Желтая карточка
С. Петров
ГОЛ! 2:1!
К. Уолкер
Пас отдал
С. Петров
Желтая карточка
Д. Мерфи
Замена
С. Дэйвис
️️️️
Д. Дафф
Желтая карточка
Э. Янг
Замена
К. Сальсидо
️️️️
Д. Пэйнтсил
ГОЛ! 1:1!
Э. Джонсон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Пэйнтсил
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
36
Кайл Уолкер
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Золтан Гера
АП
3-2-3-2
24
Фридель
26
Кларк
39
Коллинс
22
Данн
15
Янг
36
Уолкер
19
Даунинг
17
Макун
19
Петров
11
Агбонлахор
10
Бент
4-5-1
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
4
Хангеланд
3
Хьюз
22
Бэйрд
16
Дафф
8
Дембеле
14
Сидуэлл
2
Демпси
13
Мерфи
17
Джонсон
19
Петров
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
19
Петров
11
Агбонлахор
19
Хески
19
Хески
11
Агбонлахор
44
Пэйнтсил
30
Сальсидо
30
Сальсидо
44
Пэйнтсил
17
Джонсон
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
17
Джонсон
16
Дафф
29
Дэйвис
29
Дэйвис
16
Дафф
Остались в запасе
Астон Вилла
Фулхэм
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
5
Гаэль Какута
АП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Астон Вилла - Фулхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Вилла Парк
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