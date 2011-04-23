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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Сток Сити
Астон Вилла - Сток Сити: обзор матча 23 апреля 2011
Астон Вилла
23.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
43'
Д. Бент
20'
К. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сток Сити
Замена
С. Диао
️️️️
К. Джонс
Желтая карточка
А. Бегович
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Э. Хески
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Р. Делап
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
М. Этерингтон
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
С. Даунинг
Желтая карточка
Г. Уилэн
Желтая карточка
М. Уилсон
ГОЛ! 1:1!
Д. Бент
Пас отдал
К. Уолкер
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Джонс
Пас отдал
Р. Делап
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
36
Кайл Уолкер
ПЗ
19
Стилян Петров
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
17
Жан Макун
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
15
Салиф Диао
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
36
Янг
39
Коллинс
22
Данн
15
Янг
36
Уолкер
19
Петров
6
Рео-Кокер
19
Даунинг
19
Хески
10
Бент
4-4-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
6
Хут
17
Шоукросс
36
Уилсон
5
Делап
7
Пеннант
12
Уилэн
26
Этерингтон
19
Уолтерс
9
Джонс
19
Даунинг
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
19
Даунинг
19
Хески
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
19
Хески
9
Джонс
15
Диао
15
Диао
9
Джонс
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
5
Делап
19
Фуллер
19
Фуллер
5
Делап
Остались в запасе
Астон Вилла
Сток Сити
29
Энди Маршалл
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
17
Жан Макун
ЦП
Главный тренер
Жерар Улье
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
17
Жан Макун
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
Главный тренер
Жерар Улье
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Астон Вилла - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Вилла Парк
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