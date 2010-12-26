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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Тоттенхэм
Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча 26 декабря 2010
Астон Вилла
26.12.2010, воскресенье, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
81'
М. Олбрайтон
21'
Р. ван дер Ваарт
67'
Р. ван дер Ваарт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Тоттенхэм
+5
Замена
В. Чорлука
️️️️
Л. Модрич
+4
Желтая карточка
Э. Гомес
+3
Желтая карточка
Л. Модрич
Замена
Д. Дженас
️️️️
А. Леннон
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 1:2!
М. Олбрайтон
Желтая карточка
А. Хаттон
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Р. Пирес
️️️️
Ф. Делф
ГОЛ! 0:2!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
А. Леннон
Желтая карточка
Ф. Делф
Замена
С. Петров
️️️️
Д. Хогг
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Э. Хески
Желтая карточка
Д. Хогг
ГОЛ! 0:1!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
А. Леннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
2
Эрик Личай
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ПЗ
18
Фабиан Делф
ОП
6
Джонатан Хогг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Стюарт Даунинг
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Стилян Петров
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-1-3-2
24
Фридель
2
Личай
39
Коллинс
3
Куэльяр
3
Уорнок
18
Делф
11
Олбрайтон
6
Хогг
19
Даунинг
19
Хески
11
Агбонлахор
4-1-3-1-1
1
Гомес
21
Хаттон
4
Кабуль
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
8
Паласиос
12
Леннон
10
Модрич
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
18
Делф
8
Пирес
8
Пирес
18
Делф
6
Хогг
19
Петров
19
Петров
6
Хогг
19
Хески
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
19
Хески
10
Модрич
14
Чорлука
14
Чорлука
10
Модрич
12
Леннон
16
Дженас
16
Дженас
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
15
Крауч
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
Главный тренер
Жерар Улье
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:25 (прямая)
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