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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 02 января 2011
Челси
02.01.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 3
Завершен
Астон Вилла
23'
Ф. Лэмпард (П)
84'
Д. Дрогба
89'
Д. Терри
41'
Э. Янг (П)
48'
Э. Хески
90+1'
К. Кларк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Астон Вилла
+1
ГОЛ! 3:3!
К. Кларк
Пас отдал
М. Олбрайтон
ГОЛ! 3:2!
Д. Терри
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Г. Агбонлахор
Травма
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 2:2!
Д. Дрогба
Травма
Э. Янг
Замена
Д. Старридж
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
Д. Терри
Замена
С. Калу
️️️️
Рамирес
Замена
Ж. Босингва
️️️️
П. Феррейра
Желтая карточка
Э. Хески
ГОЛ! 1:2!
Э. Хески
Пас отдал
С. Даунинг
Желтая карточка
К. Кларк
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Янг
Желтая карточка
Рамирес
Желтая карточка
Н. Рео-Кокер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Д. Коллинс
Желтая карточка
Б. Фридель
20'
Желтая карточка
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Рамирес
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
26
Киран Кларк
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЛП
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
29
Якоб Меллис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
17
Крис Херд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-1-2-3
1
Чех
3
Коул
26
Терри
25
Брума
19
Феррейра
2
Эссьен
7
Рамирес
8
Лэмпард
13
Малуда
11
Дрогба
39
Анелька
3-2-4-1
24
Фридель
26
Кларк
22
Данн
39
Коллинс
3
Куэльяр
15
Янг
19
Даунинг
19
Петров
6
Рео-Кокер
11
Агбонлахор
19
Хески
19
Феррейра
3
Босингва
3
Босингва
19
Феррейра
39
Анелька
15
Старридж
15
Старридж
39
Анелька
7
Рамирес
8
Калу
8
Калу
7
Рамирес
11
Агбонлахор
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
29
Якоб Меллис
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
29
Энди Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
17
Крис Херд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Остались в запасе
29
Якоб Меллис
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
17
Крис Херд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Челси - Астон Вилла
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Посещаемость:
41222 из 41837 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:25 (прямая) "Спорт 1" 16:25 (прямая)
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