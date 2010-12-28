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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор матча 28 декабря 2010
Манчестер Сити
28.12.2010, вторник, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
4 : 0
Завершен
Астон Вилла
8'
М. Балотелли (П)
13'
Д. Лескотт
27'
М. Балотелли
55'
М. Балотелли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Астон Вилла
Желтая карточка
Д. Милнер
Замена
Р. Пирес
️️️️
Н. Рео-Кокер
Замена
У. Бридж
️️️️
Н. Де Йонг
Желтая карточка
Э. Личай
Замена
Жо
️️️️
Я. Туре
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Сильва
Замена
Ф. Делф
️️️️
Б. Беннэн
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
М. Олбрайтон
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. Балотелли
ГОЛ! 3:0!
М. Балотелли
18'
Желтая карточка
С. Уорнок
ГОЛ! 2:0!
Д. Лескотт
Пас отдал
А. Джонсон
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Балотелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Жо
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
6
Джонатан Хогг
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-4-1-1
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
15
Лескотт
4
Ричардс
42
Туре
34
Де Йонг
0
Виейра
11
Джонсон
21
Сильва
45
Балотелли
4-5-1
24
Фридель
3
Куэльяр
39
Коллинс
2
Личай
3
Уорнок
11
Олбрайтон
19
Петров
10
Беннэн
6
Рео-Кокер
19
Даунинг
11
Агбонлахор
34
Де Йонг
3
Бридж
3
Бридж
34
Де Йонг
21
Сильва
20
Милнер
20
Милнер
21
Сильва
42
Туре
21
Жо
21
Жо
42
Туре
6
Рео-Кокер
8
Пирес
8
Пирес
6
Рео-Кокер
10
Беннэн
18
Делф
18
Делф
10
Беннэн
11
Олбрайтон
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
Главный тренер
Жерар Улье
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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