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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Астон Вилла
Блэкберн - Астон Вилла: обзор матча 21 ноября 2010
Блэкберн
21.11.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
45'
М. Гамст Педерсен
66'
М. Гамст Педерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Астон Вилла
Замена
К. Херд
️️️️
Д. Хогг
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
Г. Гулон
️️️️
М. Гамст Педерсен
Замена
Р. Пирес
️️️️
С. Айрленд
ГОЛ! 2:0!
М. Гамст Педерсен
Пас отдал
Р. Нельсен
Замена
М. Диуф
️️️️
Д. Хойлетт
Желтая карточка
К. Кларк
Замена
П. Шимбонда
️️️️
Г. Живе
ГОЛ! 1:0!
М. Гамст Педерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Джош Моррис
ЛП
26
Гарольд Гулон
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Шейн Лоури
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
18
Исаиах Осборн
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
3-2-3-2
17
Робинсон
4
Джонс
4
Самба
17
Нельсен
28
Живе
2
Сальгадо
30
Хойлетт
17
Данн
8
Педерсен
92
Диуф
33
Робертс
3-2-4-1
24
Фридель
15
Янг
22
Данн
26
Кларк
36
Янг
3
Уорнок
10
Беннэн
7
Айрленд
6
Хогг
19
Даунинг
11
Агбонлахор
28
Живе
39
Шимбонда
39
Шимбонда
28
Живе
8
Педерсен
26
Гулон
26
Гулон
8
Педерсен
7
Айрленд
8
Пирес
8
Пирес
7
Айрленд
6
Хогг
17
Херд
17
Херд
6
Хогг
11
Агбонлахор
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Блэкберн
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Джош Моррис
ЛП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
18
Исаиах Осборн
ЦП
4
Шейн Лоури
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
Главный тренер
Жерар Улье
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Джош Моррис
ЛП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
18
Исаиах Осборн
ЦП
4
Шейн Лоури
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Блэкберн - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Ивуд Парк
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