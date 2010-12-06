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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Астон Вилла
Ливерпуль - Астон Вилла: обзор матча 06 декабря 2010
Ливерпуль
06.12.2010, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
14'
Д. Н'Гог
16'
Р. Бабел
54'
М. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Астон Вилла
Замена
М. Келли
️️️️
С. Кириакос
Замена
Д. Коул
️️️️
Д. Кейт
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
М. Родригес
Замена
Р. Пирес
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
Д. Карью
️️️️
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 3:0!
М. Родригес
Пас отдал
Д. Н'Гог
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
К. Кларк
Желтая карточка
К. Кларк
ГОЛ! 2:0!
Р. Бабел
Пас отдал
Л. Лейва
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Гог
Пас отдал
М. Шкртел
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
(К)
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
(К)
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
26
Киран Кларк
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Стивен Айрленд
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Джо Коул
АП
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
17
Крис Херд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
4-1-3-2
25
Рейна
15
Кончески
16
Кириакос
37
Шкртел
8
Джонсон
6
Лейва
11
Родригес
14
Мейрелеш
7
Кейт
8
Бабел
89
Н'Гог
4-4-1-1
24
Фридель
36
Янг
22
Данн
39
Коллинс
3
Уорнок
11
Олбрайтон
26
Кларк
6
Хогг
19
Даунинг
7
Айрленд
11
Агбонлахор
11
Родригес
6
Аурелио
6
Аурелио
11
Родригес
16
Кириакос
16
Келли
16
Келли
16
Кириакос
7
Кейт
12
Коул
12
Коул
7
Кейт
11
Олбрайтон
8
Пирес
8
Пирес
11
Олбрайтон
26
Кларк
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
26
Кларк
11
Агбонлахор
11
Карью
11
Карью
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
25
Брэд Джонс
ВР
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
Главный тренер
Жерар Улье
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Посещаемость:
39000 из 45276 зрителей (86%)
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