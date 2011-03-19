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Расписание матчей
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Астон Вилла - Вулверхэмптон
Астон Вилла - Вулверхэмптон: обзор матча 19 марта 2011
Астон Вилла
19.03.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
38'
М. Джарвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вулверхэмптон
Желтая карточка
К. Фоли
Желтая карточка
Э. Янг
Замена
С. Уорд
️️️️
М. Джарвис
Желтая карточка
Д. Элокоби
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
А. Хэммилл
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
Р. Пирес
️️️️
Н. Рео-Кокер
ГОЛ! 0:1!
М. Джарвис
Замена
Ф. Делф
️️️️
Н. Бэйкер
Желтая карточка
Р. Стирмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
36
Кайл Уолкер
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
7
Адам Хэммилл
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-5-1
24
Фридель
15
Янг
17
Бэйкер
3
Куэльяр
36
Уолкер
17
Херд
19
Даунинг
6
Рео-Кокер
17
Макун
11
Олбрайтон
10
Бент
4-5-1
13
Хеннесси
44
Фоли
19
Стирмен
6
Берра
6
Элокоби
23
О'Хара
7
Хэммилл
10
Мильяш
20
Хенри
16
Джарвис
9
Дойл
6
Рео-Кокер
8
Пирес
8
Пирес
6
Рео-Кокер
17
Бэйкер
18
Делф
18
Делф
17
Бэйкер
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
11
Олбрайтон
16
Джарвис
3
Уорд
3
Уорд
16
Джарвис
7
Хэммилл
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
7
Хэммилл
Остались в запасе
Астон Вилла
Вулверхэмптон
29
Энди Маршалл
ВР
4
Майкл Брэдли
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
4
Майкл Брэдли
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Астон Вилла - Вулверхэмптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Вилла Парк
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