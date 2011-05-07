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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Уиган Атлетик
Астон Вилла - Уиган Атлетик: обзор матча 07 мая 2011
Астон Вилла
07.05.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
17'
Э. Янг
10'
Ч. Н'Зогбиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Э. Янг
Замена
Д. МакАртур
️️️️
В. Мозес
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Э. Хески
Желтая карточка
Э. Хески
ГОЛ! 1:1!
Э. Янг
Пас отдал
С. Петров
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Н'Зогбиа
Пас отдал
В. Мозес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
36
Кайл Уолкер
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
36
Янг
22
Данн
39
Коллинс
15
Янг
36
Уолкер
19
Даунинг
19
Петров
6
Рео-Кокер
19
Хески
10
Бент
4-5-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
5
Колдуэлл
21
Алькарас
3
Фигероа
11
Мозес
26
Уотсон
28
Н'Зогбиа
8
Клеверли
16
МакКарти
23
Родальега
19
Хески
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
19
Хески
11
Мозес
11
МакАртур
11
МакАртур
11
Мозес
28
Н'Зогбиа
9
Ди Санто
9
Ди Санто
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Астон Вилла
Уиган Атлетик
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
43
Крис Киркленд
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Астон Вилла - Уиган Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Вилла Парк
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