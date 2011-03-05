Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Астон Вилла
Болтон - Астон Вилла: обзор матча 05 марта 2011
Болтон
05.03.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Астон Вилла
45'
Г. Кэхилл
75'
Г. Кэхилл
86'
И. Класнич
15'
Д. Бент
64'
М. Олбрайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Астон Вилла
Желтая карточка
К. Уолкер
ГОЛ! 3:2!
И. Класнич
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
М. Олбрайтон
Желтая карточка
Д. Уитер
Замена
С. Петров
️️️️
Ф. Делф
ГОЛ! 2:2!
Г. Кэхилл
Желтая карточка
Г. Стейнссон
Желтая карточка
Ю. Яскилайнен
Пенальти не реализован!
Э. Янг
Замена
И. Класнич
️️️️
Й. Элмандер
ГОЛ! 1:2!
М. Олбрайтон
Пас отдал
С. Даунинг
Желтая карточка
С. Холден
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
М. Петров
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Ф. Муамба
ГОЛ! 1:1!
Г. Кэхилл
Пас отдал
М. Петров
Желтая карточка
Й. Элмандер
Желтая карточка
К. Кларк
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бент
Пас отдал
К. Уолкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
22
Стюарт Холден
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
36
Кайл Уолкер
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
19
Стилян Петров
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-3-3
22
Яскилайнен
4
Робинсон
31
Уитер
24
Кэхилл
31
Стейнссон
19
Петров
21
Муамба
22
Холден
11
Элмандер
24
Дэйвис
15
Старридж
3-2-4-1
24
Фридель
36
Янг
17
Бэйкер
26
Кларк
36
Уолкер
15
Янг
11
Олбрайтон
19
Даунинг
18
Делф
6
Рео-Кокер
10
Бент
21
Муамба
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Муамба
19
Петров
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
19
Петров
11
Элмандер
39
Класнич
39
Класнич
11
Элмандер
18
Делф
19
Петров
19
Петров
18
Делф
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Болтон
Астон Вилла
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
19
Родриго
ЦФ
29
Энди Маршалл
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
17
Крис Херд
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
17
Крис Херд
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Болтон - Астон Вилла
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Рибок
Новости команд
Все
Болтон
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+