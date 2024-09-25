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  • «Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

25 сентября 2024, 20:35
Арсенал
25.09.2024, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
5 : 1
Завершен
Болтон
16' Д. Райс 37' И. Нванери 49' И. Нванери 64' Р. Стерлинг 77' К. Хаверц
53' А. Коллинз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
78
Джек Портер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
(К) ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Болтон
23
Люк Саутвуд
ВР
4
Рикарду Сантуш
ЦЗ
18
Эоин Тоал
(К) ЦЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
8
Джош Шихан
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Аарон Коллинз
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
Арсенал
51
Alexei Rojas
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
19
Исмеал Кабия
ЦФ
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Luke Matheson
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
16
Sam Inwood
ЦП
28
Джей Матете
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
3-2-2-2-1
78
Портер
33
Калафьори
4
Кивиор
48
Николс
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Нванери
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Сака
9
Жезус
4-3-3
23
Саутвуд
2
Когли
18
Тоал
3
4
Сантуш
10
Демпси
8
Шихан
37
Эрфилд
14
45
МакЭти
10
Коллинз
33
Калафьори
2
Какурри
2
Какурри
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
6
Габриэль
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
7
Сака
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Сака
41
Райс
29
Хаверц
29
Хаверц
41
Райс
19
Стерлинг
19
Кабия
19
Кабия
19
Стерлинг
3
6
Джонстон
6
Джонстон
3
10
Демпси
28
Матете
28
Матете
10
Демпси
37
Эрфилд
14
Томасон
14
Томасон
37
Эрфилд
45
МакЭти
20
Адебойежо
20
Адебойежо
45
МакЭти
10
Коллинз
19
Чарльз
19
Чарльз
10
Коллинз
Остались в запасе
Арсенал
Болтон
51
Alexei Rojas
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
1
Натан Бакстер
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
16
Sam Inwood
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
Остались в запасе
51
Alexei Rojas
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
16
Sam Inwood
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Арсенал - Болтон
1
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
4
Нарушения
5
8
Офсайды
1
2
Количество передач
639
186
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
62
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
4
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Болтона», 3-й раунд Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Болтон»

«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Болтон Арсенал
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