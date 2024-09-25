25.09.2024, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
5 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-2-2-1
78
Портер
33
Калафьори
4
Кивиор
48
Николс
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Нванери
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Сака
9
Жезус
4-3-3
23
Саутвуд
2
Когли
18
Тоал
3
4
Сантуш
10
Демпси
8
Шихан
37
Эрфилд
14
45
МакЭти
10
Коллинз
33
Калафьори
2
Какурри
2
Какурри
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
6
Габриэль
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
7
Сака
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Сака
41
Райс
29
Хаверц
29
Хаверц
41
Райс
19
Стерлинг
19
Кабия
19
Кабия
19
Стерлинг
3
6
Джонстон
6
Джонстон
3
10
Демпси
28
Матете
28
Матете
10
Демпси
37
Эрфилд
14
Томасон
14
Томасон
37
Эрфилд
45
МакЭти
20
Адебойежо
20
Адебойежо
45
МакЭти
10
Коллинз
19
Чарльз
19
Чарльз
10
Коллинз
Остались в запасе
Арсенал
Болтон
51
Alexei Rojas
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
1
Натан Бакстер
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
16
Sam Inwood
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
Остались в запасе
51
Alexei Rojas
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
16
Sam Inwood
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Арсенал - Болтон
1
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
4
Нарушения
5
8
Офсайды
1
2
Количество передач
639
186
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
62
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Болтона», 3-й раунд Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Болтон»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»