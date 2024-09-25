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Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов

25 сентября 2024, 23:52

«Ливерпуль» и «Арсенал» пробились в следующую стадию Кубка английской лиги.

Оба топ-клуба АПЛ выиграли с одинаковым счетом – 5:1.

«Арсенал» дома разгромил «Болтон», а «Ливерпуль» – «Вест Хэм».

Англия. Кубок лиги. 3-й раунд

Арсенал – Болтон – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Райс, 16; 2:0 – Нванери, 37; 3:0 – Нванери, 49; 3:1 – Коллинз, 53; 4:1 – Стерлинг, 64; 5:1 – Хаверц, 77.

Ливерпуль – Вест Хэм – 5:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Куанса (в свои ворота), 21; 1:1 – Жота, 25; 2:1 – Жота, 49; 3:1 – Салах, 74; 4:1 – Гакпо, 90; 5:1 – Гакпо, 90+3.

Календарь Кубка лиги

Результаты Кубка лиги

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Арсенал Болтон Ливерпуль Вест Хэм
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