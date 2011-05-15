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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 15 мая 2011
Арсенал
15.05.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
89'
Р. ван Перси
12'
Д. Бент
16'
Д. Бент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Астон Вилла
+2
Замена
Э. Хески
️️️️
Ф. Делф
Желтая карточка
Э. Янг
ГОЛ! 1:2!
Р. ван Перси
Замена
М. Брэдли
️️️️
С. Петров
Желтая карточка
Н. Бендтнер
Желтая карточка
Р. Данн
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Аршавин
Замена
М. Шамах
️️️️
С. Скиллачи
Желтая карточка
С. Петров
Желтая карточка
Н. Рео-Кокер
16'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бент
Пас отдал
Э. Янг
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
28
Андрей Аршавин
АП
8
Александр Сонг
ПП
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Люк Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
36
Кайл Уолкер
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Стилян Петров
(К)
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Арсенал
13
Йенс Леманн
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
43
Конор Хендерсон
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-4-1-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Вермален
5
Скиллачи
3
Санья
10
Уилшир
32
Уолкотт
21
Рэмзи
8
Сонг
28
Аршавин
32
ван Перси
3-2-4-1
24
Фридель
15
Янг
22
Данн
39
Коллинс
36
Уолкер
36
Янг
19
Петров
6
Рео-Кокер
18
Делф
19
Даунинг
10
Бент
5
Скиллачи
27
Шамах
27
Шамах
5
Скиллачи
28
Аршавин
32
Бендтнер
32
Бендтнер
28
Аршавин
19
Петров
4
Брэдли
4
Брэдли
19
Петров
18
Делф
19
Хески
19
Хески
18
Делф
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
13
Йенс Леманн
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
43
Конор Хендерсон
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Остались в запасе
13
Йенс Леманн
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
43
Конор Хендерсон
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Эмирейтс
Посещаемость:
50023 из 60355 зрителей (82%)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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