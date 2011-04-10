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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ньюкасл
Астон Вилла - Ньюкасл: обзор матча 10 апреля 2011
Астон Вилла
10.04.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
24'
Д. Коллинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ньюкасл
Желтая карточка
К. Куэльяр
+4
Желтая карточка
Д. Бартон
Замена
Р. Пирес
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
Ш. Куки
️️️️
Н. Рэнжер
Желтая карточка
С. Петров
Замена
К. Куэльяр
️️️️
К. Уолкер
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
Ж. Макун
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
С. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
Д. Коллинс
Пас отдал
Э. Янг
Желтая карточка
М. Уильямсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
36
Кайл Уолкер
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
40
Майкл Ричардсон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Шефки Куки
АП
3-2-3-2
24
Фридель
36
Янг
39
Коллинс
22
Данн
15
Янг
36
Уолкер
19
Даунинг
19
Петров
17
Макун
11
Агбонлахор
10
Бент
3-2-3-2
22
Харпер
2
Колоччини
27
Тэйлор
5
Уильямсон
2
Симпсон
21
Энрике
8
Бартон
23
Гатри
18
Гутьеррес
9
Рэнжер
11
Левенкрандс
36
Уолкер
3
Куэльяр
3
Куэльяр
36
Уолкер
11
Агбонлахор
8
Пирес
8
Пирес
11
Агбонлахор
17
Макун
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
17
Макун
27
Тэйлор
5
Тэйлор
5
Тэйлор
27
Тэйлор
9
Рэнжер
32
Куки
32
Куки
9
Рэнжер
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
29
Энди Маршалл
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
40
Майкл Ричардсон
ЦП
23
Тим Крул
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
Остались в запасе
40
Майкл Ричардсон
ЦП
23
Тим Крул
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Жерар Улье
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Вилла Парк
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