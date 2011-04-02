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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Астон Вилла
Эвертон - Астон Вилла: обзор матча 02 апреля 2011
Эвертон
02.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
38'
Л. Осман
83'
Л. Бэйнс (П)
47'
Д. Бент
68'
Д. Бент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Астон Вилла
Замена
Э. Хески
️️️️
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
Л. Осман
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Бэйнс
Замена
А. Веллиос
️️️️
С. Дистен
Желтая карточка
К. Уолкер
ГОЛ! 1:2!
Д. Бент
Пас отдал
Э. Янг
Замена
М. Гуйе
️️️️
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Ж. Макун
ГОЛ! 1:1!
Д. Бент
Пас отдал
С. Даунинг
ГОЛ! 1:0!
Л. Осман
Пас отдал
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
21
Леон Осман
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
36
Кайл Уолкер
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
6
Аристот Нсила
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Стилян Петров
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
3-2-2-1
1
Ховард
5
Хейтинга
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
18
Невилл
14
Билялетдинов
21
Осман
10
Бэкфорд
3-2-3-2
24
Фридель
36
Янг
22
Данн
39
Коллинс
36
Уолкер
15
Янг
19
Даунинг
6
Рео-Кокер
17
Макун
10
Бент
11
Агбонлахор
23
Коулмен
99
Гуйе
99
Гуйе
23
Коулмен
25
Дистен
27
Веллиос
27
Веллиос
25
Дистен
11
Агбонлахор
19
Хески
19
Хески
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
6
Аристот Нсила
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Стилян Петров
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Жерар Улье
Остались в запасе
6
Аристот Нсила
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Стилян Петров
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Гудисон Парк
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