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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Астон Вилла
Вест Хэм - Астон Вилла: обзор матча 16 апреля 2011
Вест Хэм
16.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
2'
Р. Кин
36'
Д. Бент
90+1'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Астон Вилла
+1
ГОЛ! 1:2!
Г. Агбонлахор
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Э. Хески
Замена
Д. Ба
️️️️
Г. О'Нил
Замена
З. Хайнс
️️️️
В. Обинна
ГОЛ! 1:1!
Д. Бент
Замена
Д. Гэббидон
️️️️
М. Да Кошта
14'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
36
Кайл Уолкер
ПЗ
19
Стилян Петров
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
17
Жан Макун
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-3-3
31
Грин
3
Бридж
4
Апсон
3
Да Кошта
2
Якобсен
19
О'Нил
16
Нобл
0
Хитцльшпергер
11
Обинна
7
Кин
24
Коул
3-2-3-2
24
Фридель
36
Янг
22
Данн
39
Коллинс
36
Уолкер
15
Янг
19
Петров
6
Рео-Кокер
19
Даунинг
19
Хески
10
Бент
3
Да Кошта
39
Гэббидон
39
Гэббидон
3
Да Кошта
19
О'Нил
19
Ба
19
Ба
19
О'Нил
11
Обинна
20
Хайнс
20
Хайнс
11
Обинна
19
Хески
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
19
Хески
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
25
Рууд Боффин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
29
Энди Маршалл
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
17
Жан Макун
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Жерар Улье
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
17
Жан Макун
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Аптон Парк
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