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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Астон Вилла
Уиган Атлетик - Астон Вилла: обзор матча 25 января 2011
Уиган Атлетик
25.01.2011, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
80'
Д. МакКарти
50'
Г. Агбонлахор
61'
Э. Янг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Астон Вилла
Желтая карточка
Б. Фридель
Желтая карточка
К. Куэльяр
Замена
К. Херд
️️️️
Э. Янг
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Д. МакКарти
ГОЛ! 1:2!
Д. МакКарти
Пас отдал
Ч. Н'Зогбиа
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Х. Томас
Замена
Р. Стам
️️️️
Э. Бойс
Желтая карточка
С. Гохури
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Янг
Замена
С. Петров
️️️️
Ж. Макун
ГОЛ! 0:1!
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
Ж. Макун
Желтая карточка
М. Фигероа
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
19
Стилян Петров
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-4-2
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
2
Гохури
13
Колдуэлл
17
Бойс
16
МакКарти
28
Н'Зогбиа
6
Томас
11
МакАртур
23
Родальега
9
Ди Санто
3-2-3-2
24
Фридель
17
Бэйкер
22
Данн
3
Куэльяр
39
Коллинс
15
Янг
19
Даунинг
6
Рео-Кокер
17
Макун
11
Агбонлахор
10
Бент
16
МакКарти
20
МакМанаман
20
МакМанаман
16
МакКарти
17
Бойс
8
Стам
8
Стам
17
Бойс
6
Томас
26
Уотсон
26
Уотсон
6
Томас
17
Макун
19
Петров
19
Петров
17
Макун
15
Янг
17
Херд
17
Херд
15
Янг
11
Агбонлахор
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Астон Вилла
12
Майк Поллит
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
29
Энди Маршалл
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
19
Эмил Хески
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
19
Эмил Хески
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Уиган Атлетик - Астон Вилла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
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Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
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Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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